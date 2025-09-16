22 perce
Migrációellenes Digitális Polgári Kör: célja a bevándorlás megállítása és Európa védelme
Tíz éve volt a röszkei csata – ebből az apropóból Budapesten bemutatkozott a Migrációellenes Digitális Polgári Kör (DPK). Az új közösség a digitális térben kifejtett tevékenysége révén a migráció megállításáért, Európa védelméért és az európai kultúra megőrzéséért küzd majd.
„Migrációt megállítani! Európát megvédeni! Kultúránkat megőrizni” – ismertette a bemutatkozó sajtótájékoztatón Pócza István, a Batthyány Lajos Alapítvány programigazgatója a Migrációellenes DPK mottóját. A felszólaló a Magyar Nemzet beszámolója szerint elmondta:
a digitális közösségként szerveződő csoport a valós térben megrendezett programokkal is jelentkezik majd, ahol a jelenlévők tudományos alapokon nyugvó ismeretekhez és fontos háttér-információkhoz juthatnak.
Dezső Tamás, a Migrációellenes DPK elnöke statisztikákkal alátámasztva ismertette az elmúlt 10 év tanulságait, amelyet összegezve így jellemzett:
Európa erre nem volt felkészülve. Hazánk álláspontja kezdetektől világos: adatbázisokon, statisztikákon keresztül, nem pedig érzelmi alapon kell közelíteni ehhez a kérdéshez. Bár 2015-ben nagyon hangos volt az a kórus, amely mindenkinek menekültstátust akart adni, tíz év elteltével szinte mindenki eljutott a felismerésre: 2015-ben nem menekültválságról volt szó.
Dezső Tamás végül csatlakozásra bátorított mindenkit, aki céljaikkal azonosulni tud.
Orbán Viktor: Magyarország nem lesz bevándorlóország (videó)
Rétvári Bence belügyminisztériumi parlamenti államtitkár rámutatott, hogy a digitális térben ma is sok tiltással és cenzúrával találkozni, amikor a migrációval kapcsolatos tényekről van szó. További problémaként utalt arra, hogy az Európai Unió bírságot szabott ki hazánkra azért, mert megvédjük a határait, jóllehet inkább nekik kellene fizetniük nekünk ezért. Végül arról beszélt, hogy itthon egy jól körülhatárolható politikai érdekkör támogatja a migrációt, és ennek kapcsán egy érdekes személyi összefüggésre hívta fel a figyelmet:
a röszkei zavargások egyik vezetőjét, Ahmed H.-t ugyanaz a Bárándy Péter védte, aki Magyar Pétert is kísérte, amikor a volt feleségéről titokban készített hangfelvételekről kellett számot adnia.
Dömötör Csaba annak a vélekedésének adott hangot, hogy Brüsszelben változásra van szükség a bevándorláshoz való hozzáállásban, mert szerinte a migráció egyetlen problémát sem oldott meg, de újabbakat hozott. A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője elmondta: bár az EU nem áldoz pénzt a magyar határvédelemre, saját intézményeinek biztonságát álszent módon drasztikusan megerősítette a migrációs válság miatt az elmúlt tíz esztendőben.
Magyarország jól látta előre az illegális migráció veszélyeit
Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója a kibocsátó országok állapotát értékelte: az elmúlt tíz évben csak romlott a helyzet. Majd azt firtatta:
Európának miért kell a külföldi munkaerőre hivatkozva erőltetni a bevándorlást, ha van őshonos lakossága, amelyet mobilizálni lehet?
A szakember szerint a migráció megítélése egész Európában változóban van, de komoly és tudományos alapokon nyugvó erőfeszítések kellenek, hogy a szükséges áttörés megtörténjen.
A felszólalók mellett a Migrációellenes DPK alapító tagja még Azbej Tristan üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár, Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója, Kóczán András Imre, a Migrációkutató Intézet titkára, Batthyány Boldizsár, a Fiatalok Batthyány Körének elnöke és Rövid Olivér, a budapesti Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség titkára.