Menczer Tamást életveszélyesen megfenyegették

Menczer Tamás arról írt a Facebook-oldalán, hogy útban Sátoraljaújhelyre a Harcosok Klubja edzőtáborba, megálltak egy kávéra, ahol egy férfi azt kérdezte tőle, hogy

Maga még él?

Miután igennel válaszolt, megkérdezte, hogy ez miért zavarja az illetőt, aki úgy válaszolt, hogy „majd meglátjuk.”

Mondtam neki, hogy az életemről azért nem ő dönt. Válasz: »Majd meglátjuk.«

– írta a politikus.