Menczer Tamás a Tisza Pártról: ki adná ehhez a nevét? (videó)
Egyre jobban közeledik a választások napja, a pártoknak viszonylag rövid időn belül be kell mutatniuk a 106 képviselőjelöltjüket, Magyar Péterék azonban csak hitegetnek.
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart az Országházban 2025. szeptember 16-án
Forrás: MTI
Fotó: Hegedüs Róbert
„Akinek nincs jelöltje, annak az ott élő emberek nem fontosak. És láthatóan a kutya sem akar Magyar Péterhez csatlakozni” – mutatott rá a Facebook-oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás, számolt be róla a Magyar Nemzet.
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója feltette a kérdést: Ki adná a nevét jelöltként a Tisza Párt botrányaihoz? A lap cikke szerint Menczer Tamás azért is hívta fel erre a figyelmet, mert a választások napja egyre jobban közeledik, így a pártoknak viszonylag rövid időn belül meg kell találniuk azt a 106 embert, akiket az egyéni választókerületekben indítanak. Ezzel a feladattal a pártok nagy része már vagy megvan, vagy nagyon közel jár hozzá, csak néhány hely kérdése nem dőlt még el. Azonban a Tisza Párt esetében itt sem láthatunk különösebben nagy munkatempót, szorgalmat vagy haladást.
Lelepleződött a Tisza Párt
Mint arról beszámoltunk, kiderült, hogy a baloldali párt mélyen belenyúlna a magyar családok zsebébe. A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára hagynák meg a mostani 15 százalékos szja-szintet, viszont már az átlagbért keresők is 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.
