Megvezethette híveit Magyar Péter a képviselőjelölti castingon
A hírek szerint már rég eldőlt, ám mégis meghirdette Magyar Péter a Tisza Párt képviselőjelölt-válogatását. A pártban már tudható, hogy a Tisza vezére kiket akar indítani az egyéni körzetekben. Ráadásul Magyar Péter tavaly ősszel már eljátszotta egyszer, hogy várja a hívei jelentkezését – erről ír a Magyar Nemzet.
Egyre nyilvánvalóbb a káderhiány a Tisza Pártnál, aminek a legújabb bizonyítéka, hogy Magyar Péter szinte már könyörög a jelöltekért – írja a Magyar Nemzet. A Tisza vezére a közösségi oldalán jelentette be, hogy nyílt pályázatot hirdetnek az országgyűlési képviselőjelölti helyekre. Még júliusban a Tisza Párt nagykanizsai kongresszusán jelentette be Magyar Péter, hogy a 106 egyéni jelöltet november végén jelentik be, ezt megelőzi majd egy többfordulós előválasztás.
Azonban a Tisza Párt már tavaly ősszel is meghirdetett egy castingot a képviselőjelölti helyekre. Magyar Péter az október 23-i beszédében jelentette be, hogy megkezdi az országgyűlési képviselőjelöltek toborzását a 2026-os parlamenti választásokra. Jelentkezni a Tisza Párt honlapján lehetett tavaly november 20-ig.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Mirkó István)