Meghalt Kásler Miklós

75 éves korában elhunyt Kásler Miklós, aki korábban az emberi erőforrások minisztere volt - írta a Magyar Nemzet.

A Széchenyi-díjas magyar onkológus haláláról Vitályos Eszter kormányszóvivő is megosztott egy bejegyzést a közösségi oldalán.

Lezsák Sándor is a közösségi oldalán búcsúzott.