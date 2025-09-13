Magyar Péter és hívei akár börtönbüntetést is kaphatnak az újságírók bántalmazásáért

A Magyar Nemzetnek nyilatkozott ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég tudományos igazgatója a Tisza Párt híveinek és elnökének, Magyar Péternek agresszív viselkedéséről, valamint ennek következményeiről.

Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter hű csatlósa egy munkáját végző újságírót lökdös Kötcsén

Az alkotmányjogász leszögezte: a politikai kommunikáció szabadsága messze nem terjedhet ki a másik ember személyiségi jogainak, emberi méltóságának vagy testi épségének sérelmére, vagyis ha egy állam – beleértve a bíróságot – képtelen megvédeni az újságírókat, akkor alapjaiban sérül a sajtószabadság is.

A bíróságokat különös felelősség terheli, hiszen hiába vannak szigorú normák, ha azokat a törvénykezés során nem érvényesítik.

Amennyiben szolgálat közben az újságírót nyilvánosan becsmérlik, sértő kifejezéseket használnak vele szemben, esetleg lökdösik, taszigálják, az becsületsértésnek számíthat, ahol felmerülhet a tettlegesség. A visszatérő, célzott fenyegetések és megfélemlítés már zaklatásnak is tekinthető, ha az elkövető rendszeresen, szándékosan háborgatja, megfigyeli vagy fenyegeti az újságírót

– világított rá ifj. Lomniczi Zoltán.