Magyar Péter mögül kihátrálnak az aktivisták

Az ügyet tovább bonyolítja, hogy a gyűlésről közzétett fotót mesterséges intelligenciával is elemeztették, amely szintén megerősítette:

a képen nem látszik kétszáznál több résztvevő. Ez még inkább szembemegy Magyar Péter állításaival.

Forrás: Magyar Nemzet

Nem csak a felsőörsi találkozó sikerült gyengén. A politikus szombati veszprémi fellépésére is csupán néhány százan voltak kíváncsiak az 56 ezres városban, közülük is sokan a párt által odaszervezett aktivisták lehettek – állította Deák Dániel elemző. A közösségi oldalon megjelent fotókon az is látszik, hogy a színpadon már zajlott a beszéd, tehát a gyér részvétel nem magyarázható azzal, hogy a rendezvény elején készült a felvétel.

A politikus szombaton Pápára is ellátogatott, ahol azonban újabb kellemetlen baki történt: előadása közben többször Győr-Moson-Sopron vármegye lakóiként köszöntötte a hallgatóságot, jóllehet Pápa Veszprém vármegyében található. Az ottani eseményen is mindössze 150 ember jelent meg, akik között szintén sok volt a más településekről érkezett aktivista.

Források szerint mindez arra utal, hogy a nyár végére meggyengült a Tisza Párt aktivistabázisa, amely eddig Magyar Péter egyik legnagyobb erejét jelentette. Bár a politikus a nyilvánosság előtt továbbra is próbálja sikeresnek mutatni a rendezvényeit, egyre többen beszélnek arról, hogy a mozgalom lendülete megtört.

