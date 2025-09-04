Lehullt a lepel: Magyar Péter hamis ígéretekkel vezette félre a választóit

Tavasszal a Tisza Párt közvélemény-kutatásán, a Nemzet Hangja nevű szavazáson állítólag 1,1 millióan mondták el a véleményüket, 81,9 százalékuk pedig igennel válaszolt a személyi jövedelemadó (szja) csökkentésére irányuló kérdésre. Magyar Péter az eredményvárón azt ígérte, a Tisza-kormány programjának sarokkövei lesznek az emberek válaszai – az általa felvázolt adóreform viszont minden, csak nem egységes 9 százalék – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet cikke.

A cikk rámutat, hogy a személyi jövedelemadó jelenleg egykulcsos és 15 százalékos. Egy belsős feljegyzésből, amit a Tisza Pártban készítettek, és az Index hozott nyilvánosságra, kiderült, hogy

a Tisza Párt a választási győzelme esetén ezt háromsávosra módosítaná:

ötmillió forintig 15,

5 és 15 millió között 22,

illetve 15 millió fölött 33 százalék.

Ez azt jelentené, hogy szinte mindenki rosszabbul járna a Tisza Párt adótervezetével, azaz kevesebb lenne a nettó fizetése, így a dolgozó családok kevesebb pénzből gazdálkodhatnának

– hívják fel a figyelmet.

A számítások szerint a Tisza-adó a budapestiektől venné el a legtöbb pénzt, és tönkretenné a szegényebb régiókban élőket. Megjelentek a szakmák szerinti, élethelyzet szerinti bontások is. Magyar Péterék szja-emelése egy átlagos fővárosi fizetéssel számolva évente 356 ezer forintot venne el átlagosan a budapestiektől.