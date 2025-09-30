1 órája
Magyar Péter fenyegetőzése után Brüsszelben meg kellene szólalnia a szirénáknak
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter volt a Harcosok órája első részének a vendége. A műsorban beszélt Magyar Péter legújabb botrányáról, a hazánkat érő nyomásról Ukrajna uniós tagságával kapcsolatban, illetve arról is, hogy jelentősen csökkenne a magyar GDP az orosz energiahordozókról való leválással. A műsor második részében Szita Károly, Kaposvár polgármestere számolt be a szolidaritási hozzájárulás rendszerének az átalakításáról.
– Egy éven át tárgyaltam az európai biztossággal arról, hogyan lehetnek a magyar bíróságok a függetlenebbnél is függetlenebbek. Folyamatosan azt mondták, hogy a politikai szereplők minden kritikája dermesztő hatású az igazságszolgáltatás függetlenségére nézve – reagált Bóka János a Harcosok órája podcast kedd reggeli adásában Magyar Péter legújabb botrányára, hogy a bíróságokat fenyegette. A Magyar Nemzet beszámolója szerint az európai uniós ügyekért felelős miniszter elmondta, hogy Brüsszelben meg kellene szólalnia a szirénáknak, és kíváncsi, hogy mikor jönnek a tiltakozások azoktól a civil szervezetektől, amelyek eddig a bíróságok függetlenségéért aggódtak.
A Szőlő utcai álhírbotrányról úgy vélekedett a miniszter, hogy annak politikai célja van, a magyar kormány megbuktatása. Szerinte helyes, hogy a kormány beleállt a küzdelembe és igyekszik felderíteni a titkosszolgálati szálat.
Eddig és ne tovább
– tette hozzá.
Az ukrán szigony
A tárcavezető ukrán szigonynak nevezte azt, hogy a hírek szerint az unió azt vizsgálja, hogy Magyarországot megkerülje Ukrajna EU-csatlakozásának az ügyében. Hozzátette: a szigony első része a politikai és anyagi nyomásgyakorlás, a második az uniós jog kreatív értelmezése, a harmadik pedig az a politikai projekt, amivel egy brüsszeli bábkormány jön létre hazánkban.
Bóka leszögezte, hogy a magyar emberek többsége nem akarja, hogy Ukrajna az unió tagja legyen. Egy nemzeti kormány pedig nem foglalhat el más pozíciót, mint ami az emberek véleménye.
Az EU az ellenkezőjét teszi annak, amit kellene
A gazdasági kérdések kapcsán a miniszter elmondta, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) jelentése szerint négy százalékkal esne a magyar GDP, ha Magyarország leválna az orosz földgázról. Kiemelte, hogy
a valutaalap nem vádolható Magyarországgal szembeni elfogultsággal.
A miniszter szerint azonban négy százaléknál még nagyobb lenne a GDP csökkenése, ha az orosz földgáz mellé kőolajról való leválását is bekalkuláljuk. Felidézte Mario Draghinak, az Európai Központi Bank volt elnökének a jelentését, amely szerint az európai versenyképesség fő gátja a magas energiaárak.
Az energiapolitikában az ellenkezőjét csinálják annak, ami Európa versenyképességéhez kellene
– jegyezte meg.
Egymásra talált az antiszemitizmus és a baloldal
Annak kapcsán, hogy Olaszországban palesztinpárti tüntetések voltak, a miniszter elmondta: van egy egy erőszakos politikai antiszemitizmus, ami a migrációval került be Európába. Ez az erőszakos antiszemitizmus a kontinensen társra talált a radikális baloldallal, így
a korábban klímaharcos radikális baloldal most Palesztina ügyére tapadt rá.
Az önkormányzatok jól vannak
A műsor második felében Szita Károly, Kaposvár polgármestere volt a vendég. Arra reagálva, hogy Magyar Péter azt mondta, hogy visszaállítaná a valódi önkormányzatiságot, a polgármester leszögezte:
az önkormányzatok jól vannak és stabilan működhetnek.
Mint jelezte, az önkormányzatok érdekei a baloldali kormányok idején csorbultak. Emlékeztetett, hogy a Bokros-csomag idején mindent elvettek az önkormányzatoktól, amit csak lehetett. Míg a későbbi baloldali kormányok idején megkezdődött az önkormányzatok eladósodása.
A 2010 utáni időszak vívmányi között említette, hogy a kormány átvette az önkormányzatok adósságát, valamint a rezsicsökkentés bevezetését is.
A szolidaritási hozzájárulásról Szita Károly megjegyezte, hogy Karácsony Gergelyen kívül már a baloldali polgármesterek sem mondogatják, hogy azt meg kellene szüntetni. Szerinte Karácsony Gergelynek örülnie kellene, hogy több szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie, mert
az azt jelenti, hogy nőttek a főváros bevételei az iparűzési adóból.
