Magyar Péter csak a botrány kedvéért készül Köcsére

Magyarország 93 ezer négyzetkilométer, de ők pont abba a faluba jönnek, ahol a kormánypárt évek óta a politikai évindítóját tartja. Messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt csinálják – mutatott rá a Harcosok Klubjában a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta provokáció és balhé, csak ez maradt nekik.

A kormányfő szerint az indulatok és az agresszió felkorbácsolásának a politikában mindig rossz vége van. Lelkük rajta, mi maradunk a béke pártján. Kevesebb pocskondiázás, több Rampapapam, boldogabb ország – utalt Orbán Viktor Azahriah kijelentésére, aki azt mondta a mocskos Fidesz rigmusnak nincs helye a fesztiválokon.