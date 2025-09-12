Magyar Péter a Nemzeti konzultáció meghiúsításán dolgozik

Magyar Péter a nemzeti konzultációt közpénzből folytatott pártpolitikai propagandának nevezte a közteherviselésről szóló konzultációt, és bejelentette, hogy feljelenti a miniszterelnököt – írja a Magyar Nemzet.

„A Tisza Párt büntetőfeljelentést készül tenni Orbán Viktor ellen, mert szerintünk a kormány közpénzből folytat pártpolitikai kampányt a nemzeti konzultációval” – erről Magyar Péter beszélt az ATV Híradónak.

A pártelnök feltehetően azért akarja meghiúsítani a nemzeti konzultációt, mert abban a Tisza Párt adóemelő intézkedéseiről kérik ki az állampolgárok véleményét.

Mint ismert, a kiszivárgott információk szerint korábban Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól. A híres etyeki fórumon is többek között erről volt szó.

A teljes cikket itt olvashatja el.