Reagálás

1 órája

Kocsis Máté szerint a Tisza-vezér hallucinációba menekült Kötcsén (videó)

Címkék#Kocsis Máté#kötcsei#beszéd#Orbán Viktor#Magyar Péter

Kocsis Máté a közösségi oldalán élesen bírálta Magyar Pétert, aki szerinte téves következtetéseket vont le Orbán Viktor kötcsei beszédéből.

MW
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: Facebook

„Mindjárt gondoltam, hogy a nehéz előző éjszaka, a korábbi tudatmódosítók hatása és a félműveltség nem ad módot a forrófejű pojácának arra, hogy megértse Orbán Viktor mai szavait” – írta Kocsis Máté a közösségi oldalán, utalva Magyar Péterre. A Fidesz frakcióvezetője rámutatott, hogy a Tisza Párt elnöke „bértapsolóknak” nevezi Orbán Viktor közönségének tagjait, miközben kizárólag ő maga volt ilyen az évi százmilliós kamuállásaiért a korábbi évek kötcsei rendezvényein, mások szívből jöttek és jönnek mindig – írja a Magyar Nemzet.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én
Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Kocsis Máté azt is jelezte, hogy a Tisza-vezér a februári évértékelőn is ott legyeskedett, és ma is a miniszterelnök közelében szeretett volna lenni, de már csak kint jutott neki hely, „néhány tucat szektás gyűrűjében”. Magyar Péter ma mindössze annyit tudott felszippantani a miniszterelnök beszédéből, hogy – szerinte – „ez a vég kezdete”, meg „lázálom”, amit hallott. Ezenkívül csak döbbent arcokat vélt felfedezni a sátorban – tette hozzá.

Mindebből az a hallucináció alakult ki benne, hogy „Orbánt a sajátjai vagy leszedik, vagy magára hagyják” – mutatott rá a frakcióvezető.

Nos. Tiszta fejjel senki nem jutott ma ilyen következtetésre rajta kívül a miniszterelnöki beszéd végén, tehát vagy megsütötte a nap (ez egy jóindulatú megközelítés), vagy már tényleg csak a szekta legbelsőbb magja felé kommunikál a kis megbízhatatlan brüsszelita

– hangsúlyozta Kocsis Máté. Hozzátette: „Peti, kampó van! Te is tudod, mi is tudjuk.” 

