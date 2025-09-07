szeptember 7., vasárnap

Brüsszeli befolyásolás?

1 órája

Kocsis Máté: külföldről fizetett pénzember Magyar Péter új szakértője

Címkék#Kocsis Máté#külföldről pénzember#Magyar Péter

Kocsis Máté új bejegyzésében élesen bírálta Magyar Péter frissen bemutatott szakértőjét. Kármán András az IMF hazazavarása miatti nézetkülönbségek miatt távozott korábban a kormányzatból.

MW
Kocsis Máté: külföldről fizetett pénzember Magyar Péter új szakértője

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője

Forrás: MTI

Fotó: Purger Tamás

Kocsis Máté a Facebook-oldalán így fogalmazott:

Hoppá! Magyar Péter nyakára ültették gazdasági szakértőnek a banki hátterű Kármán Andrást, de ez csak tetézi a bajukat.

A Fidesz frakcióvezetője szerint Kármán rövid ideig volt államtitkár 2010 után, de „az áthidalhatatlan nézetkülönbségek miatt hamar távozott”. Kocsis hozzátette: „Az elmúlt évtizedben egy külföldi bank magas rangú funkcionáriusa lett, ahol megtalálta valódi énjét.”

A kormánypárti politikus hangsúlyozta:

„Nos, lássunk tisztán! Magyar Pétert fogják odakint a mentelmi jogával, minden fontos kérdésben képviselnie kell a brüsszeli álláspontot, most meg kapott az egyik nagy nemzetközi bankból egy magas rangú bankárt. Valljuk be,

nagyon meredek lenne, ha egy külföldi tulajdonú pénzintézet fontos embere irányítaná a magyar gazdaságpolitikát!”

Bejegyzésében arra figyelmeztetett:

Valljuk be, nagyon meredek lenne, ha egy külföldi tulajdonú pénzintézet fontos embere irányítaná a magyar gazdaságpolitikát!

Kocsis Máté végül így zárta posztját:

„Magyar Péter ma tehát két új ‘szakértőt’ nevezett meg: egy külföldről fizetett pénzembert, és egy Varga Judit imitátort. Gratulálunk!”

 

