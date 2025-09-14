44 perce
Kényszersorozás: bátran szembeszálltak a nők az emberrablókkal
Nap mint nap kerülnek fel a világhálóra felvételek az Ukrajnában zajló brutális sorozásról. Egy újabb esetről is így szerzett tudomást a nagyvilág: bátor nők mentették meg a kényszersorzók karmai közül a férfit.
A kényszersorozás során a TCK-sok nem ismernek kegyelmet
Forrás: Anadolu via AFP
Fotó: Narciso Contreras
Ukrajnában mindennapos a kényszersorozás.
Az újabban napvilágot látott esetben nők siettek egy férfi segítségére, akit már elkaptak a TCK tisztjei, és betuszkolták egy kisbuszba. A járókelők azonban közbeléptek, és
szó szerint a nadrágjánál fogva taszigáltak arrébb egy sorozótisztet, hogy a férfi, akit elkaptak, ki tudjon szabadulni a kisbuszból
– számolt be a Magyar Nemzet.
A férfi most megmenekült a fronttól, a toborzókat legyőzték a járókelők, azonban ez a legtöbb esetben nem így van – hívja fel a figyelmet a cikk, ami az estet dokumentáló felvételt is bemutatja, és amit itt tud elolvasni.