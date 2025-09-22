Hivatalában fogadta Orbán Viktor Milorad Dodikot hétfőn

A magyar miniszterelnök hétfőn hivatalában fogadta Milorad Dodikot, a bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság (RS) elnökét – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály. Orbán Viktor már többször hangsúlyozta, hogy hazánk ellenez minden olyan lépést, amely a balkáni régió stabilitását veszélyezteti.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

A Magyar Nemzet beszámolója szerint nemrég Milorad Dodik hivatalosan is lemondott a boszniai Szerb Köztársaság elnöki jogköreiről, miután a boszniai választási bizottság megfosztotta hivatalától augusztusban. A döntés hátterében az állt, hogy a boszniai fellebbviteli bíróság másodfokú ítéletében megerősítette az elsőfokú ítéletet, és a boszniai szerb elnököt egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, hivatali tevékenységeitől pedig hat évre eltiltotta.

Dodik elnököt azért ítélték el, mert nem hajlandó úgy táncolni, ahogy Brüsszelből fütyülnek. Magyarország ezt a döntést nem fogadja el

– írta akkor a döntés kapcsán Orbán Viktor közösségi oldalán.

Dodik a találkozó után az X közösségi oldalon kijelentette, hogy Budapesten folytatódtak a tárgyalások az együttműködésről minden területen – a mezőgazdaságtól és a gazdaságtól kezdve egészen a politikai témákig.

Заједно с Виктором Орбаном @PM_ViktorOrban и Жељком Цвијановић @Cvijanovic_Z потврђујемо да Република Српска има поуздане пријатеље и партнере који вјерују у мир, стабилност и… pic.twitter.com/xBMt1SibbQ — Милорад Додик (@MiloradDodik) September 22, 2025

Hangsúlyozta, hogy a Magyarországgal és Orbán Viktorral való barátság azt mutatja, hogy létezik egy józan észen alapuló Európa, és hogy a Boszniai Szerb Köztársaságnak vannak szövetségesei benne.