Időközi választás

1 órája

Győzött a Fidesz–KDNP Józsefvárosban

A Fidesz–KDNP jelöltje nyerte az időközi választást Budapest VIII. kerületének 9. számú egyéni választókerületében. A győztes Kozma Lajos 518 érvényes szavazatot kapott, ez a leadott voksok több mint fele.

MW
Győzött a Fidesz–KDNP Józsefvárosban

Kozma Lajos és csapata

Forrás: Facebook

Újabb kínos baki a Soros-blogon, Ruszin-Szendi fegyverhordása után ezúttal a józsefvárosi időközi választás fideszes győzelméről hazudtak. Szintet lépett a politikai aktivizmus a liberális médiában - írta a Magyar Nemzet.

Százalékosan 52:42-re győzte le Józsefváros egyik önkormányzati választókerületében a fideszes jelölt a közös ellenzéki indulót.

 A kutyapárti jelölt mögé egy időközi választáson állt be a komplett baloldal, Pikó András polgármester és a Tisza mellett kampányoló Jámbor András képviselő.

A 444 azonban nem törődött a hivatalos eredménnyel, inkább behazudtak egy baloldali győzelmet. 

Ha pedig hazudtak, akkor nem is álltak meg félúton: egyenesen csúnya fideszes vereséget költöttek a valóságos baloldali kudarcból.

 

Ehhez képest a hivatalos végeredmény a Választás.hu-n így néz ki.

 

A héten nem ez az első kínos hazugság a Soros-blogon. Kedden ugyanis „Orbán bármiféle bizonyíték nélkül ír arról, hogy fegyverrel az oldalán tartott volna lakossági fórumot Ruszin-Szendi” címmel írtak cikket a Tisza Párt alelnökének fegyverbotránya kapcsán.

 Időközben azonban maga a pártelnök, Magyar Péter vallotta be, hogy szövetségese fegyverrel tartott fórumot.

A teljes cikkért kattintson. 

Kozma Lajos: Nem lehet a józsefvárosiakat ostobának nézni 

– Boldog vagyok, hogy ezzel a csapattal nyerni tudtunk, nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki részt vett ebben a kampányban – mondta a Magyar Nemzetnek Kozma Lajos, miután a Fidesz–KDNP jelöltjeként magabiztos győzelmet aratott a vasárnapi időközi választáson Józsefváros 9-es körzetében.

– Bebizonyítottuk, hogy nem lehet se minket, se a józsefvárosi szavazókat ostobának nézni.

Azt gondolták, hogy hazugságokkal meg lehet vezetni az embereket.
Nagyon hálás vagyok mindenkinek, és felkészültem a munkára – jelentette ki az új képviselő.

 

 

