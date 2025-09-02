Ezért lehet végzetes a Tisza-adó Magyar Péterékre

Amit Magyar Péter és a Tisza Párt titokban tervezget, az minden magyar számára súlyos veszteség. Ezért is mondta Tarr Zoltán, „ha mindent elmondok, megbukunk” – hívta fel a figyelmet Deutsch Tamás a közösségi oldalán.

A Fidesz EP-képviselője emlékeztetett, hogy a Tisza alelnöke egy videóban elismerte: pártja nem meri nyilvánosságra hozni a brutális Tisza-adó terveit, mert az a választási bukásukat jelentené. Ahogy a Tarr Zoltán-i doktrína fogalmaz: „választást kell nyerni és utána mindent lehet” – tette hozzá.

Magyar Péterék ugyanis brutális adóemelést terveznek és még számtalan más kérdésben is húsba vágó megszorító intézkedéseket akarnak, csak erről nem akarnak beszélni, mert »megbuknának«

– hangsúlyozta Deutsch Tamás.