Ezért lehet végzetes a Tisza-adó Magyar Péterékre
Deutsch Tamás szerint a Tisza Párt titkolja a brutális Tisza-adót, mert annak nyilvánosságra hozatala a választási bukásukat jelentené.
Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője
Amit Magyar Péter és a Tisza Párt titokban tervezget, az minden magyar számára súlyos veszteség. Ezért is mondta Tarr Zoltán, „ha mindent elmondok, megbukunk” – hívta fel a figyelmet Deutsch Tamás a közösségi oldalán.
A Fidesz EP-képviselője emlékeztetett, hogy a Tisza alelnöke egy videóban elismerte: pártja nem meri nyilvánosságra hozni a brutális Tisza-adó terveit, mert az a választási bukásukat jelentené. Ahogy a Tarr Zoltán-i doktrína fogalmaz: „választást kell nyerni és utána mindent lehet” – tette hozzá.
Magyar Péterék ugyanis brutális adóemelést terveznek és még számtalan más kérdésben is húsba vágó megszorító intézkedéseket akarnak, csak erről nem akarnak beszélni, mert »megbuknának«
– hangsúlyozta Deutsch Tamás.
Az EP-képviselő arra is rávilágított, hogy ez pontosan mit jelentene a magyarok számára:
- Egy átlagfizetést kereső ember 20 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 242 ezer forint mínuszt jelent egy évben.
- Egy tanár 30 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 364 ezer forint mínuszt jelent egy évben.
- Egy ápoló 23 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 280 ezer forint mínuszt jelent egy évben.
- Egy rendőr 13 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 154 ezer forint mínuszt jelent egy évben.
- Egy katona 39 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 476 ezer forint mínuszt jelent egy évben.
- Egy orvos 264 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 3,172 millió forint mínuszt jelent egy évben.
A Tisza Párt, élén a „budai zsúrpubival” tehát módszeresen és szándékosan eltitkolja a választók elől a terveit, ezzel megvezetve és becsapva a magyarokat – szögezte le az EP-képviselő.