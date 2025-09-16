23 perce
Újabb drónincidens volt Lengyelországban
A hatóságok megsemmisítették a drónt – adta hírül Donald Tusk. A lengyel miniszterelnök közölte: az újabb drónincidens körülményeit vizsgálják.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök sajtóértekezletet tart az előző napi légtérsértésről a lengyel haderő 32-es számú taktikai légitámaszpontján a Lódzi vajdaságban levő Lasknál 2025. szeptember 11-én
Forrás: MTI/EPA/PAP
Fotó: Marian Zubrzycki
Az Állami Védelmi Szolgálat a közelmúltban hatástalanított egy a kormányzati épületek (Parkov utca) és a Belweder-palota felett repülő drónt. Két belarusz állampolgárt őrizetbe vettek. A rendőrség vizsgálja az incidens körülményeit – idézte a Magyar Nemzet Donald Tusknak az újabb drónincidensről a közösségi oldalán közzétett bejegyzését.
Drónveszély miatt riasztották a légierőt Lengyelországban és Romániában
A lap a Politico cikkére hivatkozva azt írja, hogy az újabb incidens különösen érzékeny helyzetben történt: múlt héten ugyanis orosz drónok példátlan számban sértették meg Lengyelország légterét, szeptember 10-én legalább 19 drón repült be az országba, amelyek közül többet a lengyel légvédelem lelőtt – áll a cikkben, amit a további részletekkel ide kattintva ér el.