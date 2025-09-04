1 órája
Dálnoki Áron felelőtlenségnek nevezte a Magyar Péter által beígért nagy áfacsökkentést (videó)
A Tisza Párt gazdasági programírója rántotta le a leplet arról, mennyire gondolhatja komolyan Magyar Péter és a Tisza Párt a sokat emlegetett áfacsökkentést. Dálnoki Áron az etyeki fórumon fejtette ki véleményét.
Dálnoki Áron hiteltelenítette Magyar Péter szavait
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
„Itt is nagyon nehéz, az áfabevétel az egy nagyon stabil bevétele a költségvetésnek, tehát az áfacsökkentéshez való hozzányúlás az egy… ha nagyon nagyokat ígérgetnénk, az elég nagy felelőtlenség lenne” – idézte a Mandiner Dálnoki Áronnak a Tisza Párt elhíresült etyeki fórumán elhangzott szavait.
A Tisza-adó milliárdos megalkotójának lenne miből fizetnie a megemelt járulékot
A cikk rámutat, hogy a Tisza gazdasági programírójának a fenti kijelentése azért is jelentős, mert szavai megkérdőjelezik Magyar Péter eddigi ígéreteinek hitelességét. Magyar ugyanis már 2024-ben leszögezte: a párt
a választást követően azonnal 5 százalékra csökkenti a zöldségek és gyümölcsök áfáját, és lépésről lépésre az összes egészséges élelmiszer áfakulcsát.
A Tisza szimpatizánsainak nem csupán ez a kijelentés jelenthet arculcsapást, hanem a kiszivárgott Tisza-adó terve is, amely négymillió embert érintene – áll a cikkben, amit IDE kattintva olvashat el.