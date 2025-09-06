A Tisza Párt gazdasági szakértőjeként léphet újra színre Bod Péter Ákos

A lap a portál nyomán rámutat arra, hogy ez a választás kézenfekvő lehet,

a volt jegybankelnök többször szerepelt a Tisza házi csatornáján, a Kontroll.hu-n, és több ponton átfedést mutat a programja a Tisza Párt gazdasági előirányzataival.

A portál cikke szerint például a Tisza Párt kiszivárgott munkaanyagában található progresszív adózás kérdésében.