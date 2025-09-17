A szakpszichológus szerint veszélyes lehet, amiről Ruszin-Szendi Romulusz beszél

– Ha valaki úgy él és úgy gondolkodik, hogy az agresszió, az erőszak, az öldöklés közelebb áll a szívéhez, mint mondjuk a szeretet vagy a valódi emberi kapcsolatok, és ezzel még kérkedik is, elég egyértelmű üzenet mindazok számára, akik ilyen embereket követnek – reagált Hal Melinda a Magyar Nemzetnek Ruszin-Szendi Romulusz egy korábbi kijelentésére, amikor a bukott vezérkari főnök arról beszélt:

Minden, amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívemhez.

„Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” – fenyegetőzött Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán

Forrás: Magyar Nemzet/képernyőfotó

Bár a 2023-ban készült rádióműsorban Ruszin-Szendi Romulusz igyekezett viccesre venni a figurát, és még egy poént is elsütött a feleségével kapcsolatban, valójában cseppet sem mulatságos, különösen annak fényében, hogy a bukott vezérkari főnök a „szívéhez közel álló, gyilkolásra alkalmas” eszközöket magánál is tartja. A Tisza Párt szeretetországának szakpolitikusa a hajdúsámsoni fórumán ugyanis egy fegyvernek látszó tárggyal az oldalán jelent meg, és arról beszélt:

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!

Súlyos következményei lehetnek a politikai erőszak éltetésének

– Az olyan mondatok, amelyek elhangzottak a volt vezérkari főnök szájából, igencsak veszélyesek lehetnek: nemcsak amiatt, mert nagymértékben rontja a közmorált, hanem amiatt is, mert ő egy párt referenciaszemélye, akinek ráadásul nagy fokú felelőssége van abban, mit és hogyan közvetít a társadalom és a szimpatizánsok felé – hívta fel a figyelmet a Mathias Corvinus Collegium Tanuláskutató Intézetének vezető kutatója.

Ruszin-Szendi Romulusz kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak

Forrás: Képernyőfotó

Nem a mostani volt az egyetlen agresszív megnyilvánulása a párt honvédelmi szakpolitikusának: korábban többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt, hogy „rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.” Legutóbb pedig Kötcsén mutatta ki a foga fehérjét a bukott vezérkari főnök, ahol arrébb lökte a Mandiner újságíróját, aki a Tisza adóterveiről kérdezte.