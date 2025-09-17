A liberális demokráciában nincs valódi megoldás a migrációs válságra (videó)

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a stúdióbeszélgetés során a bevándorlás és a migrációs politika aktuális kérdéseit elemezte. Kiemelte, hogy Nyugat-Európában a párhuzamos társadalmak és a migrációs nyomás komoly társadalmi feszültségeket okoznak, miközben Magyarország a migráció kivédésében és a családpolitikai intézkedésekben jelentős eredményeket ért el.

A politológus emlékeztetett: az elmúlt tíz évben rendszeresen napirenden volt a bevándorlás kérdése, és várakozásai szerint a következő évtizedben is meghatározó közéleti témaként marad jelen.

Kitért a Svédországban kialakult helyzetre is. Mint mondta, a svéd–magyar vita különösen tanulságos, miután a svéd miniszterelnök reagált Orbán Viktor bírálatára. „Mindenki tudja objektíven, mi a helyzet Svédországban” – fogalmazott, utalva a párhuzamos társadalmak kialakulására és a bevándorlás következményeire.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a svédországi politikai viták is azt mutatják, hogy változtatni kell a migrációs politikán.

A Nézőpont Intézet vezetője hangsúlyozta: még a svéd liberálisok is tisztában vannak a helyzet súlyosságával, ugyanakkor nem fogadják el Orbán Viktor kritikáját. Mráz úgy vélte, ennek hátterében az irigység áll, mivel a magyar miniszterelnök álláspontja beigazolódott. Hozzátette: ahelyett, hogy ezt elismernék, támadással és személyeskedéssel reagálnak. A politológus szerint a svéd társadalomban sem véletlenül erősödtek meg a bevándorlásellenes pártok, és nem véletlen az sem, hogy Ulf Kristersson miniszterelnöknek már migrációellenes erőkkel kell kormányoznia.

Mindez annak jele, hogy egyre többen érzik, a svéd migrációs politika kudarcot vallott.

A német politika is felelős a migrációs válságért

A Nézőpont Intézet vezetője úgy fogalmazott: Németország és az akkori kancellár, Angela Merkel „súlyos bűnt” követett el a migrációs politika alakításában. Mráz felidézte, hogy Merkel a közelmúltban Orbán Viktort okolta az illegális bevándorlók németországi megjelenéséért. Ezt a politológus hamis narratívának nevezte, amely szerinte arra irányul, hogy a magyar miniszterelnököt tegyék felelőssé egy olyan történelmi hibáért, amelyet valójában a nyugat-európai vezetők követtek el.

A beszélgetésben elhangzott: Magyarország tíz évvel ezelőtt le akarta zárni a határait és regisztrálni kívánta az érkezőket, ám ezt a német kancellár kifogásolta.

Mráz szerint a bevándorlók célországa kezdettől Németország volt, Ausztria pedig átengedte őket, így sokan Svédországba is eljutottak. Hozzátette: ezért sem véletlen, hogy a svéd és a német helyzetet gyakran együtt emlegetik. Németország több súlyos politikai hibát követett el az elmúlt években. A Nézőpont Intézet vezetője úgy vélte: a német kormányzat egyszerre tévedett a migrációs politikában és az ukrajnai háborúhoz való viszonyulásban.