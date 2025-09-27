A gusztustalan vádaknak legyen következményük!

Milyen érdekes, hogy most, hogy Magyar Péterre ráégett a Tisza-adó, hogy hónapok óta lejtmenetben van a Tisza Párt, éppen ekkor robbant ki ez az álhírbotrány, mert szögezzük le, húzzuk alá háromszor: álhírbotrányról van szó! – mondta Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Szűcs Gábor, az AK elemzője, a Megafon véleményvezére, az ellenzék kormánytagokat pedofíliával vádoló kampánya kapcsán. Ugyanis az esetnek sem kiskorú áldozata, sem politikus érintettje nincs – hangsúlyozta.

Az, aki valaki mást megrágalmaz egy olyan dologgal, ami tönkreteheti az illető, sőt az egész családja életét, mert örökre ráégeti egy szörnyű bűncselekmény alaptalan vádját, az nehogy már büntetlenül továbbsétáljon, és nyugodtan iszogassa a kávéját egy bisztróban, mintha mi sem történt volna! – jelentette ki a műsorban Móna Márk, a Mandiner riportere. Aki egy ilyen gusztustalan bűnnel alaptalanul megvádol valakit, az igenis vállalja a következményket, legyen egy megtorlás, mert ezzel családokat, életeket lehet tönkretenni – szögezte le.

A rágalmazás bűncselekménye ott van a büntető törvénykönyvben, nem kell semmit módosítani – emlékeztetett rá Szűcs Gábor. A nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A rágalmazás bűncselekmény, és nem maradhat büntetlenül, mert azzal vádoltak meg becsületes embereket, hogy ők pedofil bűncselekményeket követtek el, ez undorító! – mondta az Alapjogokért Központ elemzője, a Megafon véleményvezére.

Ismert: Móna Márk volt az, akit Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter katonai tanácsadója fel akart lökni, amikor az a Tisza Párt adóterveiről kérdezte. Azt lehet látni, hogy a Tiszában gyakorlatilag teljes a káosz, válságkommunikáció van, látszik, hogy a kiszivárgott adótervükről mindenhogyan el akarják terelni a figyelmet. Látszik ez a fajta szétesés, megborulás. Magyar Péter elkezdte Orbán Viktor papírmasé figuráját cipelni az országjárására, kezd az egész Tisza Párt Márki-Zayosodni – jegyezte meg a Mandiner riportere.

Az Igazság órájának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: