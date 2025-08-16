19 perce
Zelenszkij „már jóval szerényebb és együttműködőbb” a kutató szerint (videó)
Az alaszkai csúcstalálkozót vette gócső alá és elemezte a Magyar Nemzet podcastjában a Magyar Külügyi Intézet kutatója. Zelenszkij a béke érdekében kénytelen lesz engedni – fejtette ki a Rapid Extra műsorban Seremet Sándor, aki Fekete Rajmunddal beszélgetett.
A Magyar Külügyi Intézet kutatója a szerint Zelenszkij a Donald Trumppal folytatott beszélgetése után már jóval visszafogottabban fogalmazott, őszintének tűnt a béke ügyét tekintve.
Zelenszkij valószínűleg valóban békét szeretne, de Kijev, Moszkva és Washington teljesen mást ért a béke alatt. Ha Kijev mereven ragaszkodik a korábbi, szigorú feltételekhez, könnyen előfordulhat, hogy elveszíti az amerikai támogatást, vagy sokkal nehezebb kapcsolatot alakít ki Washingtonnal
– mondta Seremet Sándor.
Zelenszkij korábban azzal a lendülettel érkezett, mintha ő lenne a Nyugat megmentője. Most már jóval szerényebb és együttműködőbb. Megtanulta, hogy a legfőbb támogatókkal szemben nem érdemes arrogáns magatartást mutatni
– fejtette ki a Rapid Extra műsorban a kutató.
