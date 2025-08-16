augusztus 16., szombat

Rapid Extra

19 perce

Zelenszkij „már jóval szerényebb és együttműködőbb” a kutató szerint (videó)

Címkék#Moszkva#Seremet Sándor#Rapid Extra#Trump#Zelenszkij#Kijev

Az alaszkai csúcstalálkozót vette gócső alá és elemezte a Magyar Nemzet podcastjában a Magyar Külügyi Intézet kutatója. Zelenszkij a béke érdekében kénytelen lesz engedni – fejtette ki a Rapid Extra műsorban Seremet Sándor, aki Fekete Rajmunddal beszélgetett.

MW
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Forrás: MTI/EPA

Fotó: Filip Singer

A Magyar Külügyi Intézet kutatója a szerint Zelenszkij a Donald Trumppal folytatott beszélgetése után már jóval visszafogottabban fogalmazott, őszintének tűnt a béke ügyét tekintve. 

TRUMP, Donald; ZELENSZKIJ, Volodimir
Donald Trump amerikai elnök (j) ukrán partnerét, Volodimir Zelenszkijt fogadja a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájában 20025. február 28-án 
Fotó: Jim Lo Scalzo / Forrás: MTI/EPA pool

Zelenszkij valószínűleg valóban békét szeretne, de Kijev, Moszkva és Washington teljesen mást ért a béke alatt. Ha Kijev mereven ragaszkodik a korábbi, szigorú feltételekhez, könnyen előfordulhat, hogy elveszíti az amerikai támogatást, vagy sokkal nehezebb kapcsolatot alakít ki Washingtonnal

– mondta Seremet Sándor. 

Zelenszkij korábban azzal a lendülettel érkezett, mintha ő lenne a Nyugat megmentője. Most már jóval szerényebb és együttműködőbb. Megtanulta, hogy a legfőbb támogatókkal szemben nem érdemes arrogáns magatartást mutatni

– fejtette ki a Rapid Extra műsorban a kutató. 

A podcast szemléjét ide kattintva olvashatja el. 

A Rapid Extra adását Seremet Sándorral és Fekete Rajmunddal itt tudja megnézni. 

 

