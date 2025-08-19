Medvegyev szerint Zelenszkij „kijevi bohóc”

Az alaszkai Trump–Putyin-csúcstalálkozót követően került sor Washingtonban a Trump–Zelenszkij-találkozóra, amin az európai vezetők is részt vettek. Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök kedden kigúnyolta az európai vezetőket és azzal vádolta őket, hogy nem tudták „túljátszani” Donald Trump amerikai elnököt a Fehér Házban – írja az Origo.

Az oroszellenes háborús uszító „Hajlandók Koalíciója” nem tudta túljátszani Trumpot a saját terepén

– idézte Medvegyevnek az X-en közzétett bejegyzését a portál.