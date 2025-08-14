Brüsszel gőzerővel dolgozik Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásán

Ukrajna mérete és gazdasági helyzete komoly kihívást jelentene az Európai Unió számára. A közös agrárpolitika és a strukturális alapok jelentős mértékben a kevésbé fejlett régiók támogatását szolgálják, azonban Ukrajna csatlakozása számottevő forrásátcsoportosítást vonna maga után a jelenlegi tagállamok rovására.

A Transparency International 2024-es korrupciós jelentése szerint Ukrajna az EU legkorruptabb tagállama lenne, ha belépne.

Ukrajnában ráadásul évtizedes probléma az illegális fegyverkereskedelem, amelyet a háború alatt is rekordméreteket öltő korrupció csak tovább súlyosbított.