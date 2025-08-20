Ilyen volt a budapesti tűzijáték, Európa legnagyobb műsora (videó)

Kovács Zoltán a bejegyzéshez feltöltött videóban elmondta, hogy a legnagyobb rendben és óriási érdeklődés mellett zajlottak, illetve jelenleg is zajlanak a Szent István-nap programjai.

A legnagyobb békében és rendben zajlik minden, semmilyen említésre méltó esemény nem történt

– fogalmazott.

Befejeződik a tűzijáték elemeinek a telepítése, arra készülnek, hogy este 9 órakor látványos

drónshow-val,

fényfestéssel,

lézerjátékkal

Európa legnagyobb tűzijátékát rendezzék meg – tájékoztatott az államtitkár.