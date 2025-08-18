Trump–Zelenszkij-találkozó: elkezdődött a megbeszélés az Ovális Irodában – frissül

Trump–Zelenszkij-találkozó: elkezdődött a megbeszélés

Megtiszteltetés az ukrán elnököt fogadni

– idézte élő tudósításában a Magyar Nemzet Donald Trumpnak az Ovális Irodában elhangzott szavait. Donald Trump egyúttal kiemelte: nemrég megbeszéléseket folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, amelyek alapján úgy érzi elérkezhet egy megállapodás. Az amerikai elnök egyúttal nagyon fontosnak nevezte, hogy ennyi vezető gyűlt ma össze a Fehér Házba.

Donald Trump elnök találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a Fehér Ház Ovális Irodájában 2025. augusztus 18-án

Fotó: Anna Moneymaker / Forrás: Getty Images via AFP

Azt nem tudom megmondani, hogy mikor, de Zelenszkij és Putyin is azt akarja hogy vége legyen és vége is lesz

– hangsúlyozta az elnök újságírói kérdésre, hogy mikor fog véget érni a háború.

Zelenszkij megköszönte Donald Trump erőfeszítéseit és újfent hangsúlyozta: a vérontást meg kell állítani. Ezek mellett Zelenszkij egy levelet is átadott, amit a felesége írt Melania Trumpnak.

Ukrajnának továbbra is fontosak az amerikai fegyverek, hiszen Európában jelenleg nincs senki aki megfelelő mennyiségű és minőségű légvédelmi elhárító fegyvert tudna szolgáltatni. Ez azonban Ukrajna számára nagyon fontos a jövőbeni biztonság szempontjából – mondta Zelenszkij.

Zelenszkij is megérkezett– öltönyben

Az ukrán elnök megérkezett a Fehér Házba, Donald Trump pedig a bejáratnál fogadta.

Zelenszkij ezúttal öltönyben érkezett, miután a legutóbbi tragikus találkozás során ennek hiányát szóvá tette az amerikai elnök és csapata.

Trump–Zelenszkij-találkozó: Donald Trump az ukrán elnököt üdvözli

Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / Forrás: AFP

Megérkeztek az európai vezetők

Az európai küldöttségből Mark Rutte NATO-főtitkár nyitotta a sort, majd nem sokkal később Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Keir Starmer brit miniszterelnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Alexander Stubb a finn elnök, a német kancellár Friedrich Merz, valamint Emmanuel Macron francia elnök is megérkezett a Fehér Házba.

Trump–Zelenszkij-találkozó: Ursula von der Leyen megérkezik a Fehér Házba

Fotó: Win McNamee / Forrás: Getty Images via AFP

Trump–Zelenszkij-találkozó: ekkor ülnek tárgyalóasztalhoz a vezetők

A washingtoni találkozó menetrendje szerint Donald Trump magyar idő szerint 19 órakor üdvözli Volodimir Zelenszkijt, a két elnök találkozója pedig 19:15 -kor kezdődik – írja a Telegraphra hivatkozva élő tudósításában Magyar Nemzet.