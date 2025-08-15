augusztus 15., péntek

Így őrzik az elnököket

1 órája

Titkos részletek szivárogtak ki a Trump–Putyin-csúcstalálkozóról

Anchorage-ban, Alaszkában példátlan biztonsági készültség előzi meg Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki találkozóját. A zárt katonai bázison tartott csúcstalálkozót egy hét alatt szervezték meg, az elnököket azonos szintű védelem illeti. A logisztikai kihívások ellenére a helyszínt több biztonsági zónával, légtérzárral és katonai készenléttel biztosítják.

MW
Titkos részletek szivárogtak ki a Trump–Putyin-csúcstalálkozóról

Donald Trump amerikai elnök (balra) és Vlagyimir Putyin orosz elnök megérkezik Helsinkibe egy találkozóra 2018. július 16-án

Forrás: AFP

A CIA és az orosz biztonsági szolgálatok egyaránt részt vesznek a műveletben, szigorúan azonos feltételekkel. Ez a létszámra, a fegyverzetre, a járművekre, a tolmácsokra és a váróhelyiségek méretére is kiterjed. Ha például egy tárgyalóterem előtt tíz amerikai ügynök áll, ugyanennyi orosz őrnek is jelen kell lennie. Mindkét elnök saját járműveket és kommunikációs eszközöket használ, és a másik fél biztonsági személyzete nem közelítheti meg azokat − tudta meg az Origo.

A logisztikai körülmények komoly kihívást jelentenek: a nyári turistaszezon miatt kevés a szabad szállás és a bérelhető autó, ezért ideiglenes lakásokat, magánszállásokat és más államokból érkezett páncélozott járműveket vetnek be.

A városban több szintű biztonsági zónát alakítanak ki, erről bővebben ITT olvashat. 

Trump így indult Alaszkába

Az amerikai elnök a találkozó előtt közösségi oldalán üzent a világnak.

Donald Trump amerikai elnök integet, miközben felszáll az Air Force One repülőgépére, amint elhagyja a marylandi Andrews közös bázist, 2025. augusztus 15-én, úton Anchorage felé
Forrás: AFP

Nagy a tét

– írta Trump röviden, utalva a megbeszélés jelentőségére.

Donald Trump amerikai elnök gépe elindult az alaszkai helyszínre:

