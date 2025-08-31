augusztus 31., vasárnap

Mószerolás

1 órája

A Tisza Párt képviselői folyamatosan bírálják hazánkat az EP-ben

Címkék#Magyarország#Dömötör Csaba#Tisza Párt#EP

A számok nem hazudnak.

MW
A Tisza Párt képviselői folyamatosan bírálják hazánkat az EP-ben

Dávid Dóra, Kulja András Tivadar és Gerzsenyi Gabriella (b–j), a Tisza Párt EP-képviselői az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. november 28-án

Forrás: MTI

Fotó: Bodnár Boglárka

A Tisza Párt politikusai az Európai Parlamentben sem tétlenkednek, felszólalásaik középpontjában azonban többnyire Magyarország bírálata áll, emlékeztet vasárnapi Facebook-posztjában Deutsch Tamás

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője felidézte párttársa, Dömötör Csaba Tranzit fesztiválon elhangzott felszólalásának egy részletét, amely arra vonatkozott, hogy

a tiszás képviselők a plenáris felszólalásaik közül mennyit szánnak arra, hogy a saját hazájukat mószerolják.

A felsorolásból kiderült, hogy

  • Magyar Péter 15 felszólalásból 14-ben,
  • Tarr Zoltán 18-ból 14-ben,
  • Kollár Kinga 14-ből 12-ben,
  • Gerzsenyi Gabriella 20-ból 19-ben,
  • Lakos Eszter 13-ból nyolcban,
  • Kulja András 23-ból 17-ben

bírálták saját hazájukat.

A kormánypárti politikus rámutat, hogy Dávid Dóra „kicsit elhajló”, mert a tíz felszólalásának csak a felében bírálta Magyarországot.

Mindösszesen ez azt jelenti, hogy 113 plenáris felszólalásból 8️9-et arra szántak, hogy a saját hazájukat mószerolják, szögezte le Dömötör Csaba a Tranziton

– idézte párttársát Deutsch Tamás.

 

