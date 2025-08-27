27 perce
A magyar munkavállalók többségét negatívan érintené a Tisza-csomag
Magyar Péterék egy kiszivárgott dokumentum szerint háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek. A Magyar Nemzet által megkérdezett elemző szerint, ha a családi adókedvezmények is megszűnnek, akkor minden gyermekes család rosszul fog járni.
A Tisza Párt szja-emelésről szóló kiszivárgott tervezete mindenkit érintene, akinek a bruttó jövedelme 416 666 forint feletti – mondta a Magyar Nemzetnek Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője. Hozzátette: mivel ez az érték jóval alacsonyabb nem csak a májusi 702 800 forintos átlagfizetésnél, hanem az 562 300 forintos medián fizetésnél is, így kijelenthető, hogy a magyar munkavállalók többségét érintené a legalább 22 százalékos, de akár a 33 százalékos kulcs is.
Ahogy a lap megírta, az Index birtokába került feljegyzés szerint Magyar Péter pártja háromkulcsos, progresszív adórendszer bevezetését tervezi. A vezető közgazdász szerint azonban ne felejtsük el, hogy
egy ilyen adórendszert bevezetni legkorábban a 2027-es évtől tudna a Tisza párt, amikor – ha a múltbeli bérnövekedés fennmarad – az átlagbér 850 ezer forint, míg a medián bér 700 ezer forint környékére várható.
Sőt, a szakmunkás minimálbér is 374 600 forint lesz abban az évben, azaz elmondhatjuk, hogy lényegében szinte mindenki több adót fizetne, akinek legalább középfokú végzettsége van.
Tegyük ehhez hozzá azt is, hogy az információk szerint tervezik az adómentességek eltörlését is – hívta fel a figyelmet Sebestyén Géza. Ha ez valóban így lesz, akkor mindenki,
aki most SZJA-mentes, ugyancsak több adót fog fizetni, sőt, jóval többet, mint most.
Ha a családi adókedvezmények is megszűnnek, akkor minden gyermekes család rosszul fog járni. Ha egy olyan három gyermekes családot nézünk, ahol az édesapa és az édesanya is átlagbért keres, akkor esetükben a teljes 4 éves kormányzati ciklus tekintetében több mint 15 millió forintos veszteséget okozhat ez az adórendszer. De nagyjából négymillió forintot bukna az átlagbért kereső 25 év alatti fiatal is – emelte ki.
Mennyi pénzt akar beszedni a Tisza Párt az szja-emelésből?
Sebestyén Géza szerint a pontos válasz függ a bérnövekedés következő években várható ütemétől, a foglalkoztatás változásától, a bérek eloszlásától, de nagyságrendileg 2 000 milliárd forintot jelenthetnek az adóemelések és az adókedvezmények eltörlései. Ennyivel több pénz lesz az államkasszában, és ennyivel kevesebb pénz marad a magyar családoknál.
Ezek az európai uniós tervek
A régióban számos országban van egykulcsos adó (például Bulgária, Románia, Észtország). Vannak persze országok, melyek az egykulcsos rendszert többkulcsosra váltották. Litvánia ilyen, ahol a reform növelte a külföldi államok okozta agyelszívást, és
Lettország is, ahol a fekete gazdaság erősödését figyelték meg a változtatás következtében.
