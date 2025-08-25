augusztus 25., hétfő

Üzemanyaghiány

1 órája

Szlovák külügyminiszter szerint a Barátság vezeték elleni támadásokkal magának is árt Ukrajna

Címkék#üzemanyag#Barátság kőolajvezeték#Ukrajna#Szlovákia

Juraj Blanar szlovák külügyminiszter szerint a Barátság olajvezeték elleni ukrán támadások nemcsak Szlovákia, hanem maga Ukrajna érdekeit is sértik, mivel a vezetéken keresztül feldolgozott üzemanyag Kijev ellátásához is nélkülözhetetlen.

MW
Szlovák külügyminiszter szerint a Barátság vezeték elleni támadásokkal magának is árt Ukrajna

Juraj Blanar szlovák külügyminiszter

Forrás: AFP

Fotó: Kisbenedek Attila

A szlovák diplomácia vezetője a JOJ televíziónak nyilatkozva hangsúlyozta: a Slovnaft finomító az orosz olajból előállított dízel révén Ukrajna havi fogyasztásának mintegy tíz százalékát fedezi. „Érthetjük Ukrajna nehézségeit, de ezzel saját érdekeit is károsítja, hiszen fennáll a veszélye, hogy üzemanyag nélkül marad” – írja a LIGA.net.

Blanar arra is emlékeztetett, hogy az Európai Unió 2025 januárjában megerősítette: az energetikai infrastruktúrát sérthetetlennek kell tekinteni, és felszólította mind Moszkvát, mind Kijevet a tiszteletben tartására.

A külügyminiszter szerint mielőbb béketárgyalásokra van szükség, mert csak így lehet elkerülni a kritikus energialétesítmények elleni kölcsönös támadásokat. „Csak a tárgyalások állíthatják meg ezt a spirált” – mondta.

A teljes cikket itt olvashatja el.

