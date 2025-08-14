Szijjártó Péter a csütörtöki Harcosok órájának vendége – kövesse nálunk élőben!

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter a Harcosok órája csütörtöki vendége. A külgazdasági és külügyminiszter nem először válaszol Németh Balázs kérdéseire.

A tárcavezető a műsorban a Trump–Putyin találkozó részleteiről is beszámol.

A műsort egy szerdai budapesti esettel kezdték – írja a Magyar Nemzet. Kiégett egy busz, egy BKK busz, méghozzá brutális lángokkal.

Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban azt mondta:

–A legnagyobb szerencséje Tarlós Istvánnak van, hogy nem ő a főpolgármester. Mert ha ő lenne a főpolgármester, akkor az eset után 5 perccel már Vitézy Dávid és a liberális fővárosi politikusok egészen biztosan azonnal nekiestek volna, és a lelki szemeink előtt már láttuk volna, hogy Tarlós István marmonkannával hordja az olajat az égő buszra, hogy az még jobban égjen. Szóval a kettős mérce itt megint kijön, mert gondoljunk csak bele, hogy minden egyes vonatkésésnél, ami sajnos mindig volt, és amíg a vasút létezik, lesz is, ha nem akarjuk, vagy nem tetszik, akkor is minden egyes ügyben Lázár János személyes felelősségét veszik elő.

A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette:

– Hogyha elromlik a biztosítóberendezés, ami elszokott, hogyha elromlik egy sorompó, ami előfordult már korábban is, meg valószínűleg elő fog fordulni a jövőben is, akkor mindig Lázár Jánost veszik elő. Érdekes módon most senkinek nem jutott eszébe, hogy ki a budapesti főpolgármester, aki inkább tiltott rendezvények szervezésével foglalkozik ahelyett, hogy a várost vezetné és mondjuk gondoskodna arról, hogy a fővárosi tömegközlekedés megfelelő minőséget tudjon produkálni. Ha ez korábban lett volna, akkor Tarlós István lenne a hibás, nem korábban van, tehát úgy látom, hogy nem hibás a főpolgármester – húzta alá.