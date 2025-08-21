22 perce
Orosz–ukrán-találkozó Budapesten? Szijjártó Péter válaszolt a kérdésre – frissül
A külgazdasági és külügyminiszter a vendége a Harcosok órája csütörtöki műsorának. Szijjártó Péter már nem először leplezi le az álhíreket a Harcosok órájában.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Budapesten rendezik az ukrán–orosz csúcstalálkozót és Magyarországra utazhat az amerikai elnök is? Ezekre a kérdésekre is válaszol a tárcavezető a Harcosok órájában.
Hőzöngeni és lázítani az ország különböző pontjain, hogyha valaki ezt mondjuk érdemi munkának tekinti, akkor valószínűleg nem ugyanabban a malomban örülünk. Én csak egyetlen egy kérdést tennék fel, hogyha szükséges ebben a tekintetben a nyilatkozó félnek, hogy eddig milyen produktumot tett tőle az asztalra úgy összességében
– idézte a Magyar Nemzet Szijjártó Péter válaszát Magyar Péternek arra a felvetésére, hogy bedobta minden miniszter a törölközőt.
A tárcavezető úgy fogalmazott a műsor elején a találkozóval kapcsolatban:
Minden egyes ilyen hír felreppenésének oka van. Csak akkor lehet ilyen híresztelést terjeszteni, ha abban van igazság.
És ugye az kétségtelen, hogy Budapest hihető. Több okból is. Egyrészt három nappal a háború kitörése után telefonon beszéltem Lavrov külügyminiszter kollégával és Andrij Jermakkal, az ukrán elnöki hivatal vezetőjével. És mindkettőjüknek elmondtam, hogy Magyarország szeretne békét, mielőbb szeretnénk, hogy ez a háború véget érjen 3 nappal utána, most 3 és fél évvel vagyunk
– tette hozzá.
És felajánlottam, hogy ha a békét elhozó, a háborút lezáró párbeszédhez helyszínt keresnek, akkor Magyarországra bármikor jöhetnek. Egy órával előtte szóljanak, és mi készen állunk arra, hogy Magyarországon fair, tisztességes, biztonságos, egyforma körülményeket garantáljunk mindenkinek. Ezt ők megköszönték. Én azóta még egyszer hoztam ezt szóba, és mondtam nekik, hogy az ajánlatunk mindaddig áll, amíg arra szükség van
– húzta alá Szijjártó Péter.
Leszögezte: nyilvánvalóan ez egy oka lehet annak, hogy Budapest mindig felmerül.
A másik ennél talán még fontosabb ok az, hogy nagyon kevés olyan országban, mondjuk úgy, hogy a nyugati féltekén, vagy a nyugatinak tekintett világrészben, amely az elmúlt három és fél évben fenntartotta azt a képességét, hogy egyszerre tud korrekt, kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédet folytatni az Egyesült Államok és Oroszország vezetőivel is. Én most nem ismerek olyan európai politikust Orbán Viktoron kívül, aki egyformaképpen tud beszélni Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal is. Tehát nyilvánvalóan az a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés, ami megvan az Egyesült Államok és Oroszország irányába is. Ez kizárólag Magyarország sajátja ma Európában. Ez azt gondolom, egy óriási teljesítmény, mert mindez egy óriási nyomásgyakorlás ellenére jött létre, hiszen mi három és fél éve mondjuk, hogy a háború lezárásához a diplomáciai csatornák nyitva tartására van szükség, és Magyarország képes volt arra, hogy Oroszországgal úgy tartsa fenn a diplomáciai csatornákat, hogy közben az Egyesült Államok elnöke és a magyar miniszterelnök között egy baráti viszony van. És a harmadik az meg egy nagyon egyszerű ok szerintem. Budapest egy jó hely, Magyarország jó hely, ezt mindenki tudja. Tegnap újabb bizonyítékát adtuk neki, tehát ez lehet az oka annak, hogy Budapest általában ilyen kérdésekben felmerül, ha szükség van ránk, mi állunk rendelkezésre
– fejtette ki a tárcavezető.
„Ha kell, itt vagyunk bármikor, biztosítjuk a megfelelően tisztességes, biztonságos körülményeket egy ilyen béketárgyaláshoz örülünk, hogyha hozzájárulhatunk a béketörekvések sikeréhez”
– közölte.
A Bloomberg, egy jól ismert hírügynökség írta azt, hogy Trump Orbán Viktort is felhívta, és még a témát is tudja, vagy tudni véli a Bloomberg, próbálta meggyőzni az amerikai elnök ezek a cikkek szerint a magyar miniszterelnököt, hogy támogassa Magyarország Ukrajna uniós csatlakozását. Álhír vagy valóság – tette fel a kérdést Németh Balázs.
Ugye vannak ezek a nagy nemzetközi hírügynökségek. Általában az angolszász vagy nyugat-európai világban működnek ezek. Ezek a nagy nemzetközi hírügynökségek önmagukat általában valami fajta morális magasságként szokták beállítani. Mindenfajta gond nélkül oktatnak ki, minősítenek, áraznak be politikákat, politikusokat, és mintegy ilyen kinyilatkoztatásként, ilyen önmagától eredő igazságként állítanak be általuk vélelmezett folyamatokat, politikákat, politikusokat. Na most a Bloomberg az általam ismert eddigi legnagyobb nemzetközi zebrát dobta be a köztudatba
– válaszolta Szijjártó Péter.
Tehát szeretném világossá tenni, hogy ilyen telefonbeszélgetés nem volt. Nem volt. Pont. Na most ehhez képest nemcsak a téma nem került elő
– hangsúlyozta a miniszter.
„Nem volt ilyen telefonbeszélgetés. Tehát itt a Bloomberg meg az összes állítólag rendkívül megalapozott, mindig kiegyensúlyozott, fantasztikusan tárgyilagos hírügynökségek, médiumok, azok egy olyan telefonbeszélgetésről írnak tényszerűen szinte szó szerinti jegyzőkönyveddel közölve, amilyen telefonbeszélgetés nem volt. Most én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mondjuk ezek után ezek a nemzetközi hírügynökségek a saját hitelességüket hogy fogják fenntartani, vagy hogyan állíthatnak majd be, vagy hogyan állíthatnak tényeket a következő időszakban bármilyen kérdésről, amikor nem az, hogy nem találnak el témát, vagy nem találják el a hangsúlyt, kicsit kiszínezik, hanem olyan dologról írnak hosszú részleteiben, ami nem történt meg” – mondta.