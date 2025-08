Szijjártó Péter a korábbi román kormányfővel találkozott

Szijjártó Péter közösségi oldalán számolt be arról, hogy újra személyesen találkozott Călin Popescu-Tăriceanuval, Románia korábbi kormányfőjével. A bejegyzéshez mellékelt fotók tanúsága szerint a két politikus személyes megbeszélést folytatott, amely apropóján a külügyminiszter méltatta a volt miniszterelnök szerepét a magyar–román kapcsolatok alakításában.

Szijjártó Péter személyesen találkozott Călin Popescu-Tăriceanuval, és a magyar–román együttműködés fontosságát hangsúlyozta a válságok idején

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Călin Popescu-Tăriceanu megcsinálta azt, amit román politikusok ritkán: kitöltött egy komplett négyéves ciklust miniszterelnökként

– írta Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy Tăriceanu korábban a szenátus elnökeként is következetesen támogatta a magyar–román együttműködést.

Szijjártó Péter szerint közös válaszokra van szükség

Erre az együttműködésre a mostani durva válságokkal sújtott időszakban minden korábbinál nagyobb szükség van

– hangsúlyozta Szijjártó Péter, aki szerint a kétoldalú kapcsolatok megerősítése nemcsak politikai, hanem gazdasági szempontból is elengedhetetlen. A külügyminiszter emlékeztetett arra is, hogy Románia a magyar gazdaság második legfontosabb exportpiaca, és kulcsszerepet tölt be a térség energiabiztonságában.