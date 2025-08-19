Szalay-Bobrovniczky Kristóf: mindig voltak, akik fegyvert ragadtak és bátran küzdöttek

A Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplomban tartott eseményen – amely a honvédtisztek útba indító díszünnepsége is egyben – a politikus arról beszélt, hogy a megjelentek esküt tesznek, kötelezettséget vállalnak az ország és az egész magyar nemzet számára. Hangsúlyozta, hogy egy régi ludovikás hagyományt folytatva Isten színe előtt találkoznak, hogy áldást kérjenek arra az útra, amelyen elindulnak.

Forrás: Honvédelmi Minisztérium

Több mint egy évezredünk számtalan példája bizonyítja, hogy elszánt, bátor elődeink nélkül ma nem állhatnánk ki – jelentette ki. Hozzátette, hogy az ő tetteikből merítenek erőt, ami hozzáad a szakmai teljesítményhez.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf leszögezte, az is erőt ad, hogy minden tekintetben modern honvédséget építenek. Egy olyan honvédséget, amelyben a high-tech fegyverzet felkészült katonák kezébe kerül, egy olyan honvédséget, amely képes szállítani azt az erőt az országnak, ami a békéhez kell – emelte ki a miniszter.

Úgy folytatta, hogy egy olyan honvédséget építenek, amelynek tisztikara a tiszteletreméltó hazafiasságról és a megkérdőjelezhetetlen hozzáértésről nevezetes. Egy olyan honvédséget, amely mindenkor képes kiérdemelni az ország tiszteletét és szeretetét, és egy olyan honvédséget, amelynek fiatal tisztjei a szekuláris, sőt ateista, materialista korszellemmel dacolva helyénvalónak érzik elhivatottságuk és szakmai tudásuk mellé a legnagyobb, az égi hatalom áldását is kérni

– fogalmazott.

Rámutatott, hogy egy NATO-kompatibilis, világszínvonalú haderő épül, és a kép csak akkor lesz teljes, ha a haditechnika mellett ott állnak a hazaszeretettel, harci szellemmel felvértezett, eltökélt, fiatal magyar tisztek.

Arra kérte az egybegyűlteket, hogy megfelelő nyitottsággal és alázattal csatlakozzanak be tudásukkal, tenni akarásukkal, lelki tisztaságukkal a jövő útján járó haderőbe, valamint becsüljék meg mindazt, amit az előttük járó nemzedékek szolgálatuk és áldozatuk példájával létrehoztak.

Forrás: Honvédelmi Minisztérium

A kezdő tudást megkapták, de ez nem lesz elég, tanulniuk kell idősebb tiszttársaiktól és az altiszti kartól is. Ne feledjék, a jó vezető nemcsak parancsot ad, hanem támogatást és iránymutatást is nyújt a katonáinak – jelentette ki a miniszter. Vezessék azokat, akiket önökre bíznak, készítsék fel őket méltó módon a feladataikra, és érjék el velük a kitűzött célokat, vezessék őket békeidőben is, és ha a sors úgy hozza, bár Isten óvjon minket ettől, fegyverrel a kézben, az ellenséggel szemben is – fogalmazott.