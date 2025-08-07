Szakértő: a Majka-féle produkciók erőszakos cselekedetekre bátoríthatnak

Akiben megvan a hajlam, és Majkáéhoz hasonló színpadi produkciót lát, azt könnyen megerősítheti hozzáállásában egy ilyen megnyilvánulás. Azt gondolhatja: ha ilyen sokan vélekednek úgy, mint ő, akkor nem is jár túl messze a jó megoldástól. Egyre inkább elköteleződik saját deviáns gondolata mellett, majd előbb-utóbb valóban lépést is tehet az adott irányba – mondta a Magyar Nemzetnek Végh József kriminálpszichológus azzal kapcsolatban, hogy őrizetbe vettek egy Orbán Viktor megölését tervező férfit.

Majka reakciója egy súlyos világpolitikai környezetre

A dalban Majka egy korrupt miniszterelnököt formáz meg, a baloldalon a képzeletbeli figurát – Bindzsisztán kormányfőjét – a kezdetektől Orbán Viktorral azonosították.

A debreceni fellépésen a szám végén a koncert egyik közreműködője egy mikrofont tartott Majka fejéhez, eljátszva, hogy főbe lövi a még a számbéli miniszterelnök szerepében parádézó rappert.

Majka, a nagyobb hatás kedvéért, össze is esett a színpadon, ami el is sötétült. Mindezt

ráadásul egy olyan világpolitikai környezetben tette, amelyben több olyan eset is történt, ahol valóban meglőttek vezetőket.

Emlékezetes, hogy tavaly Donald Trumpnak meglőtték a jobb fülét egy kampányeseményen Butler közelében, Pennsylvania államban, és csak néhány milliméteren múlt az élete. De tavaly májusban lőtték meg Robert Ficót, Szlovákia miniszterelnökét Nyitrabányán, aki

életveszélyes állapotban került kórházba, és többórás műtéten esett át.

Mi várhat a férfira, aki Orbán Viktor megölését tervezte?

Ifj. Lomnici Zoltán lapunknak elmondta: a büntető törvénykönyv a terrorcselekmény bűntettének azon fordulatát, amelynek keretében a terhelt terrorcselekmény elkövetésére felhív, ajánlkozik, vállalkozik, a közös elkövetésben megállapodik, vagy az elkövetés elősegítése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja,

két évtől nyolc évig terjedik szabadságvesztéssel büntethetik.

Az alkotmányjogász nem tartja kizártnak, hogy a jövőben szükséges lehet majd különböző jogi eszközökhöz nyúlni hasonló színpadi produkciók esetén.

