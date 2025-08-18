Ruszin-Szendi Romulusz még mindig tartozik az adófizetőknek a zsírleszívás árával

Nem fizette meg a Kehi-jelentést követően sem a zsírleszívás költségeit Magyar Péter honvédelmi tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz – idézte a Magyar Nemzet a Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium Budai Gyula kérdéseire adott válaszából.

Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök ész nélkül költekezett

Ismert, hetekkel ezelőtt elkészült a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentése Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívási ügyéről. A volt vezérkari főnök 2022. április 14-én esett át az egészségügyi beavatkozáson a Honvédkórházban.