Magyarország lehet a Putyin–Zelenszkij-találkozó helyszíne

Ennek több kézenfekvő oka is lehet, az első és legfontosabb azonban az, hogy hazánk nemrég kilépett a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A hágai szervezet korábban elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin ellen, ami kizárja a lehetséges tárgyalási helyszínek közül azokat az országokat, amelyek tagjai a bíróságnak, hiszen papíron ezen országok hatóságainak azonnal le kellene tartóztatnia az orosz elnököt.

Két héten belül jöhet a Putyin–Trump-csúcstalálkozó, erről bővebben ITT olvashat.

Trump béketárgyalást szervez Putyin és Zelenszkij között

Donald Trump béketárgyalást készít elő Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin között. A washingtoni egyeztetésen több európai vezető is jelen volt, köztük Emmanuel Macron, Giorgia Meloni és Ursula von der Leyen. A találkozó után Trump arról beszélt, hogy a résztvevők bizakodóak a béke esélyeit illetően Oroszország és Ukrajna között – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Donald Trump amerikai (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezet fog a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájában tartott megbeszélésükön 2025. augusztus 18-án

Fotó: Julia Demaree Nikhinson / Forrás: MTI/AP

Az amerikai elnök szerint a tanácskozáson Ukrajna biztonsági garanciáiról volt szó.

A biztonsági garanciákat az egyes európai országok adnák az Egyesült Államokkal összehangolva.

Trump hozzátette:

Mindenki nagyon örül annak, hogy lehetőség van a békére Oroszország és Ukrajna között.

A beszámoló szerint a megbeszélések végén felhívta Vlagyimir Putyint, és megkezdte a személyes találkozó előkészítését az orosz elnök és Zelenszkij között. Az amerikai elnök kijelentette: