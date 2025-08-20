augusztus 20., szerda

István névnap

29°
+31
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez áll a háttérben

20 perce

Megvan, hogy miért támadja a Tisza a fix 3 százalékos otthonteremtési programot

Címkék#Németh Balázs#Tisza Párt#Otthon start#3% fix#lakáshitel#otthonteremtés

Egyszerű a válasz: mert azt érzékelik, hogy hatalmas az érdeklődés a kormány által kínált lehetőség iránt – derül ki a Fidesz frakciószóvivőjének szerdai posztjából.

MW

Németh Balázs a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kifejti, hogy napról napra egyre nagyobb a pánik az ellenzéki oldalon, mert azt érzékelik, hogy hatalmas az érdeklődés a kormány által kínált 3 százalékos lakáshitel-lehetőség, az Otthon start program iránt. „Mit tehet ilyenkor a Tisza-szekta és a többi ellenzéki párt” – firtatja a Fidesz országgyűlési frakciójának szóvivője, aki meg is válaszolja kérdését: „Gyűlölködik, utálkozik, feszültséget kelt magyar és magyar között.”

Wooden,Pendant,Of,A,House,And,Key.,Background,Of,Fence
Az ellenzék bűnbakká tenné azokat, akik élnek az Otthon start program által kínált kedvező lehetőséggel
Forrás: Shutterstock

Németh Balázs rámutat: úgy hergel a balliberális oldal, hogy a legkülönfélébb platformokon azt állítja: akik kérik a kedvezményes hitelt, a többi adófizetőt fosztják ki, mert a kamat 3 százalék feletti részét az állam fizeti, ezért szerintük utálni kell azokat, akik élnek a lehetőséggel. Ahogy szerintük utálni kell a tanárokat, orvosokat, rendőröket, önkormányzati dolgozókat is, mert a közszolgák az Otthon starton felül még évi 1 millió forintos otthonteremtési hozzájárulást is kapnak a kormánytól – teszi hozzá a frakciószóvivő, rámutatva, hogy a tiszás logika szerint mindez tehát dupla kiszúrás azokkal, akik nem közszolgák és nem tudnak vagy nem akarnak élni az Otthon start nyújtotta lehetőséggel.

Hát ilyen az élet tiszás fejjel. Nem irigylem őket!

– zárja bejegyzését szarkasztikusan Németh Balázs, aki kommentben még megjegyzi: bárcsak 20 éve is lett volna ilyen lehetőség, akkor nem a devizahitelt kényszerítette volna rá a baloldal.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu