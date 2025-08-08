Orbán Viktor beszámol a legújabb kormányzati intézkedésekről – kövesse nálunk élőben!

A miniszterelnöki interjúról mi is tudósítunk, cikkünket folyamatosan frissítjük!

Mindenki oszt, szoroz, én is próbálom követni az eseményeket – jegyezte meg Orbán Viktor arra a felvetésre reagálva, hogy a napokban kapják meg a családok azt a fizetésüket, amiben már az emelt családi adókedvezmény összege is megjelent.

Miért vállalnak kevesebben gyereket?

Orbán Viktor szerint vagy azért, mert megváltoztak az emberek, és már nem akarnak utódot, nem akarnak ezen idegeskedni, a világ egy részén ez megtörtént, vagy pedig azért, mert akadályokba ütköznek azok, akik gyereket szeretnének, míg a végén kicsúsznak az időből – írja a Magyar Nemzet.