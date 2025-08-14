Orbán Viktor: Európa feje felett összecsaptak a hullámok

„Európa feje felett összecsapnak a hullámok. Háborús bűnösnek minősítették az orosz, és évekig gúnyolták az amerikai elnököt. A következmény: teljes európai csőd. Elvesztett háború Ukrajnában, elvesztett kereskedelmi háború Amerikával. Most pedig riadt kibicelés, telefonálgatás, videokonferenciázás, össze-vissza beszéd” – idézte a lap Orbán Viktorbejegyzését, amelyet a Harcosok Klubja Facebook-oldalán tett közzé.

A miniszterelnök szerint ha Európa a saját kezébe akarja venni a jövőjét, meg kell kezdeni a tárgyalásokat Oroszországgal.