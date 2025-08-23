augusztus 23., szombat

Választás 2026

38 perce

Elkészült Orbán Viktor győzelmi terve

A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést pénteken este. Orbán Viktor bejelentette: elkészült a jövő évi választás győzelmi terve.

MW
Elkészült Orbán Viktor győzelmi terve

Orbán Viktor miniszterelnök Orbán Balázs társaságában mutatta be a győzelmi tervét

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Győzelmi terv 2026. Estére ez is elkészült“ – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán

A kormányfő bejegyzése arra utalt – mint azt a Magyar Nemzet megírta –, hogy Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Magyar Péter újabb hazugságát leplezte le. A Tisza Párt elnöke azt állította valótlanul, hogy a miniszterelnök egy luxusjachtra szállt.

 

