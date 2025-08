Orbán Viktor: bejegyezték az első 25 digitális polgári kört

Bejegyezték az első digitális polgári köröket – tudatta Orbán Viktor a legfrissebb Facebook-bejegyzésében. A miniszterelnök szerint ezzel új szakaszba lépett a „digitális nemzeti honfoglalás”.

„Az első 25 digitális polgári kört már be is jegyeztük, a többiek is jó úton vannak – te se maradj ki a digitális nemzeti honfoglalásból!” – írta a kormányfő. Orbán Viktor beszámolója szerint

eddig 55 ezer ember csatlakozott, és több mint ezer új kör megalapítására irányuló kérelem érkezett be.

A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté külön is kiemelte a Zebra nevű digitális polgári kört, amely hivatalosan is megkezdhette működését. „Újabb mérföldkő! Hivatalosan is bejegyzésre került a Zebra digitális polgári kör!” – írta közösségi oldalán.