Orbán Viktor békemissziója új távlatokat nyitott meg

Orbán Viktor miniszterelnök az orosz–ukrán háború kezdete óta a párbeszédet szorgalmazza, békemissziója során számos vezetőt felkeresett, hogy a béke érdekében tárgyaljon velük.

Békemissziója részeként a magyar kormányfő először az egymással harcban álló felekkel találkozott: Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt Kijevben, majd Vlagyimir Putyin orosz elnököt látogatta meg Moszkvában. Kijevi és moszkvai tárgyalásai után Orbán Viktor Pekingben Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyalt, majd Recep Tayiip Erdogan török elnökkel és Donald Trumppal is találkozott.

Miután novemberben újraválasztották Donald Trumpot az Egyesült Államok elnökévé, amely felerősítette a reményt a béke megteremtésére, decemberben folytatódott Orbán Viktor békemissziója, amelynek első állomásán a Vatikánban fogadta Ferenc pápa a magyar miniszterelnököt. Vatikáni tárgyalása után Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is tárgyalt.