Alaszkai csúcstalálkozó
1 órája
Orbán Viktor: a világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt
A miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében reagált az alaszkai csúcstalálkozóra. Orbán Viktor úgy fogalmazott: „soha rosszabb hétvégét”.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Évekig néztük, ahogy a két legnagyobb atomhatalom felszámolja az együttműködésük kereteit és üzenget egymásnak. Ennek most vége. A világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt
– írta a Facebook-oldalán Orbán Viktor Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozójára reagálva.
Soha rosszabb hétvégét!
– fogalmazott a kormányfő.
