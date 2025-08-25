augusztus 25., hétfő

Diplomáciai nagyüzem

1 órája

Németh Zsolt is meglátogatta Orbán Viktort az Adrián

Címkék#Németh Zsolt#Adria#Orbán Balázs#Orbán Viktor

A miniszterelnök folyamatosan egyeztet a kormány tagjaival horvátországi nyaralása alatt is.

MW
Németh Zsolt is meglátogatta Orbán Viktort az Adrián

Orbán Viktor és Németh Zsolt

Forrás: Németh Zsolt/Facebook

Egyre több kormánytag bukkan fel Orbán Viktor mellett, aki Horvátországban tölti szabadságát. Orbán Balázs után Németh Zsolt tett közzé egy képet a miniszterelnökkel, jelezve, 

a diplomáciai nagyüzem nem áll le.

Magyar–magyar csúcs az Adrián

 – írta a kormánypárti politikus, aki nem rejtette véka alá, hogy Orbán Viktorral egyeztet Horvátországban. Ismert, a miniszterelnök pár napja tett közzé egy képet nyaralásáról közösségi oldalán, ahol azt írta, 

„Győzelmi terv 2026. Estére ez is elkészült“. 

 

