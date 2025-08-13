Németország lakhatási támogatásainak csaknem felét a migránsok kapják

Az úgynevezett „polgári juttatást” (Bürgergeld) fiatal bevándorlók is megkaphatják, és úgy tűnik, sokan élnek is a lehetőséggel, miközben az adófizetők terhei egyre nőnek.

A polgári juttatás minden második kedvezményezettje nem rendelkezik német útlevéllel

– mutat rá a gyakorlat visszásságára Jan Fleischhauer, a Focus magazin publicistája.

2023 novemberében a Szövetségi Foglalkoztatási Ügynökség (BA) statisztikái szerint a Németországban élő, munkára képes, de szociális juttatásokban részesülő 4 millió ember közül több mint 2,5 milliónak volt migrációs háttere, ami az összes kedvezményezett 63,5 százalékát tette ki, azóta pedig nem valószínű, hogy jelentősen javult volna a helyzet.

A migránsok ráadásul nem csupán élnek a bőkezű szociális rendszer adta lehetőségekkel, de vissza is élnek vele. Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, fény derült rá, hogy a migránsok a juttatásokat sok esetben illegális szerekre, drogokra vagy szolgáltatásokra költik.

