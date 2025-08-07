augusztus 7., csütörtök

Összefüggések

1 órája

Mi köze a brüsszeli NGO kasszáknak a hazai ellenzék működéséhez?

Címkék#Dömötör Csaba#európai bizottság#ngo#Magyar Péter

2019 és 2023 között az Európai Bizottság 6800 milliárd forintnak megfelelő összeget költött civilnek mondott szervezetekre, köztük rengeteg politikai aktivista csoportra – mondta Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: AFP

Fotó: Kisbenedek Attila

Mi köze a brüsszeli NGO kasszáknak a hazai ellenzék működéséhez? Egy tanulságos kis példatörténet következik – kezdte Dömötör Csaba a videóját, majd kifejtette:

Biztosan sokan emlékeznek arra, hogy 2022-ben legalább 4,5 milliárdnak megfelelő összeg érkezett külföldről a hazai ellenzékhez. Na, ez az összeg valószínűleg csak növekedett azóta. A kistelepülésekre is gurulnak a dollárok vagy éppen eurók. Pár napja Magyar Péter egy közös kampánygyűlést tartott a Mikepércsi Anyák Egyesületének vezetőjével. Ez az az egyesület, amely gyakran tüntet mindenféle beruházások ellen Debrecenben és környékén. Hogy, hogy nem? Ez a szervezet egymaga 8 millió forintot kapott az Európai Bizottságtól, ami persze nem a legmagasabb összeg, de ilyen összegekből áll össze az egész hálózat.

2019 és 2023 között az Európai Bizottság 6800 milliárd forintnak megfelelő összeget költött civilnek mondott szervezetekre, köztük rengeteg politikai aktivista csoportra. És amint a példa mutatja, ezek szépen beszállnak most Magyar Péter kampányába is.

És hány ilyen lehet még? A végére minden szépen kiderül – zárta a videóját a Fidesz európai parlamenti képviselője.

 

