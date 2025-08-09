1 órája
Menczer Tamás: a Tisza háborúba küldené meghalni a magyar katonákat
Menczer Tamás rámutatott Ruszin-Szendi Romulusz két arcára.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Ruszin-Szendi Romulusz Nagyváradon
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán egy videóban két rövid bejátszás összehasonlításával bemutatta
Ruszin-Szendi Romulusz ellentmondásos nyilatkozatait.
A Tisza Párt tábornoka ilyen amikor hazudik – kezdi Menczer.
„Ne féljetek, nem lesz háború, legalábbis ha a Tiszán múlik, és mi vagyunk az utolsók, akik az orosz-ukrán háborúba magyar katonákat küldenének”– állította Ruszin-Szendi Romulusz.
A kormánypárti politikus a második videó előtt pedig rátért arra, hogy ilyen, amikor a tiszás tábornok igazat mond.
„Ez abban az esetben képzelhető el, hogyha Ukrajna vagy NATO- vagy EU-tag lenne. Akkor jogos lenne, hogy oda bemennek a mi erőink.” – állította az egykori vezérkari főnök.
Menczer szerint ők felvennék Ukrajnát az Európai Unióba és odaküldenék a magyar katonákat harcolni és meghalni.
– Mi azonban minderre nemet mondunk – húzta alá Menczer Tamás.